ضبط موظف بحوزته 1020 قرص مخدر قبل ترويجها بالمنوفية

تمكن رجال مباحث المنوفية، من ضبط موظف بالمركز الصحى بالشهداء، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام المقدم محمد النحاس، بالتعاون مع مباحث مركز الشهداء، من ضبط موظف بالمركز الصحى "ه، أ، ع، ا" ٤٠ سنة مقيم قرية دناصور دائرة المركز وبحوزته ١٠٢١ قرص مخدر، ٨٤٠ جنيها وتليفون محمول.ترجع أحداث الواقعة بورود معلومات عن موظف يقوم بمزاولة نشاط بيع المواد المخدرة بصيدلية يعمل بها بمحل إقامته بقرية دناصور، التابعة لمركز الشهداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.