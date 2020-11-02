ثلث إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك ما زال متوقفًا

قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، إن أقل من ثلث إنتاج النفط الخام الأمريكي في شمال خليج المكسيك ما زال متوقفًا بعد خمسة أيام من وصول الإعصار زيتا إلى اليابسة.أضاف المكتب أن 518 ألفًا و441 برميلًا يوميًا، أو ما يعادل 28 في المائة من إنتاج النفط الخام البحري، كان لا يزال متوقفًا حتى ظهر اليوم الإثنين إضافة إلى 16 بالمائة من إنتاج الغاز الطبيعي، أو 431.48 مليون قدم مكعبة يوميًا.