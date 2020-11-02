إصابة 6 أشخاص في حادث مروع على طريق «شبين - قويسنا»

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قويسنا شبين الكوم الذين تم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي بالمنوفية، لتلقي العلاج اللازم.تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد وصول بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص تحمل أرقام "8247 م ف ا" أمام قرية زوير دائرة المركز، وإصابة عدد من الركاب بإصابات مختلفة، ليتم على الفور التنسيق مع الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى جامعة المنوفية.بالانتقال وسؤال السائق والركاب عن سبب الحادث، أكدوا أن عطلًا فنيًا أصاب السيارة أثناء تحركها، أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يد السائق وانقلابها أسفر عنها 6 إصابات من المتواجدين بالسيارة ما بين جروح وكسور.تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 13474 إداري مركز شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.