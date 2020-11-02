«الخارجية البحرينية» تدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول بأفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.وأكدت الخارجية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- وقوف مملكة البحرين إلى جانب أفغانستان في مواجهة التطرف والإرهاب على أراضيها، مؤكدة ضرورة تكثيف العمل الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.وأعربت الخارجية البحرينية عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.