محافظ أسوان يشهد ليلة تأبين نائب رئيس شركة كيما

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ليلة تأبين جمال إسماعيل، نائب رئيس شركة كيما الذى وافته المنية منذ أيام، حيث أقيم التأبين بمقر نادى كيما، بحضور عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة الشركة، بجانب القيادات الدينية والعمالية والتنفيذية بالمحافظة.وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التحية والتقدير لمسئولى شركة كيما على تنظيم ليلة التأبين لأحد أبناء الشركة الذى ستظل تذكره أسوان بكل الخير والعرفان لمساهمته البناءة وجهوده المتميزة فى خدمة عمله ومجتمعه وزملائه ليضرب أروع الأمثلة بجهده الخلاق والدءوب نحو التحديث والتطوير لمصنع كيما القديم، وإنشاء مصنع كيما 2 ليصبح صرحًا صناعيًا عملاقًا على أرض المحافظة.وأكد عطية أن إسماعيل كانت سيرته العطرة مقرونة بأعماله التى ستبقى دائمًا في سجل وذاكرة هذه المحافظة العريقة الغنية برجالها العظماء الذين أعطوا القدوة والمثل فى التفانى والإخلاص والوفاء، وأضاف محافظ أسوان بأن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بهذه المحافظة الواعدة بمقوماتها وثرواتها المتنوعة وأبنائها المخلصين.فى سياق متصل، شهدت ليلة التأبين إلقاء كلمات لقيادات الشركة والمجتمع الأسوانى تحدثوا فيها عن السيرة الطيبة للدكتور المهندس جمال إسماعيل.