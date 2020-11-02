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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع 3 بينهم «صحفي» في حادث سير بالمنيا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:37 م
حادث سير بالمنيا
حادث سير بالمنيا
نجلاء فتحي
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، من بينهم نائب رئيس مجلس إدارة جريدة عالم المال، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالمنيا، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بنى مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، جنوب قرية الجدامي.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: مينا ناجح عزيز تادرس، 20 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، وممدوح محمد محمود الراوي، 60 عامًا، نائب رئيس مجلس إدارة جريدة عالم المال، مقيم بمحافظة القاهرة، وأحمد محمود سيد محمد، 21 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثث بمشرحة بني مزار.

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