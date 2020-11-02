المانسترلي يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الشركات تحسبًا لموجة ثانية من كورونا

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه لا بد ومن الآن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم ومواصلة العمل بالشركات وعدم تعطيلها عن العمل حال حدوث إغلاق للطيران مجددا في الفترة المقبلة.وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أن شركات قطاع الأعمال العام بالفعل ستتأثر كثيرا إذا تم إصدار قرار بإغلاق الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى إمكانية دعم الشركات من خلال إلغاء التأمينات في هذه الفترة والإعفاء الضريبي وتخفيض سعر الفائدة، كمحاولة من الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج ودعم وتحفيز الشركات على الاستمرار في العمل.وأكد أن الإغلاق سيؤثر بالسلب على قطاع النقل حيث سيتم إلغاء عمليات التصدير إلى الخارج وتعطيل قطاع النقل واللوجيستيات؛ مما يؤدي إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي وإلغاء بعض المشروعات الاستثمارية في مصر.