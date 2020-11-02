البابا تواضروس يستقبل راعي كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، الراهب القمص رويس الأنبا بيشوي، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا.يواصل قداسة البابا لقاءاته مع كهنة إيبارشيات المهجر، بشكل منتظم، لمتابعة الأمور الروحية بالكنائس هناك.وبادرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باتخاذ عدة إجراءات احترازية مُشددة، تجنبًا لانتشار موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، العمل بالإجراءات الاحترازية الجديدة، وذلك وفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي منها ألا تزيد نسبة الحضور في صلوات القداسات على 25% من الحضور، بحيث يكون فرد واحد على كل دكة، وذلك مع تطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية، كما ينطبق ذلك على صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكل مستوياتها وأشكالها.