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محافظات

وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:50 م
الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد
محمود عبد العال_ مصطفي علم الدين
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شهد الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، مساء اليوم الاثنين، حفل ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة فردي، تحت سن ١٨ و٢١ سنة، بصالة الألعاب الرئيسية بمركز شباب توشكى بمدينة سوهاج، بحضور الدكتور محمد زكريا مدير إدارة النشاط الرياضي بالمديرية، والدكتور ياسر طه عضو هيئة التدريس بجامعة سوهاج، وحمادة الدسوقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمكتبة النهضة العربية، وأيمن حسين رئيس لجنة المسابقات، وأبو بكرعبدالمنعم حكم عام البطولة، ولفيف من اللاعبين الناشئين.

وقال الدكتور محمد فريد إن البطولة تستضيفها محافظة سوهاج وشارك فيها ٤٦ لاعبًا ولاعبة من عدد من محافظات الصعيد منها محافظة سوهاج والأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر، مناشدًا كافة الاتحادات الرياضية بتنظيم بطولات مشابهة على أرض سوهاج لتوسيع قاعدة المستفيدين من شباب جنوب الصعيد.

قال أيمن حسين إن البطولة اقيمت بالنظام الفردي تحت سن ١٨ و٢١ سنة بنين وبنات واستمرت لمدة ٣ أيام خلال الفترة من ٣١ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر ٢٠٢٠، مشيدًا بالروح الرياضية والأداء الراقي للاعبين الذي اتسم بالمنافسة الشريفة، موجهًا شكر لكل الفرق المشاركة وللحكام والمدربين والإداريين.
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
وكيل الرياضة بسوهاج يشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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