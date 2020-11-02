«عُري وفلوسها حرام».. الإخوان ينقلبون على الجزيرة بسبب ماكرون

أثار حوار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أذيع على قناة الجزيرة غضب جماعة الإخوان الإرهابية الأكثر تطرفًا.وقال الداعية المتطرف وجدي غنيم، في فيديو جديد نشره إن الجزيرة منحت ماكرون قُبلة الحياة، رغم تبنيه رسومًا مسيئة للنبي ودافع عنها، مؤكدًا إعادة نشرها، على حد قوله:"لم يكن حوارًا، المذيع لم يحاوره، لكن بيقوله اتفضل قول اللّي إنت عاوزه، الجزيرة أعطته قبلة الحياة بعد ما كانت الأرض كلها ضده، وكأنها بتقول مش واخد باله".وادّعى غنيم أن ماكرون اختار الجزيرة، لأن لها مصداقية وهي الأوسع انتشارًا، ويشاهدها ملايين على عكس الواقع أن ماكرون اختار الجزيرة لأنها قُبلة المتطرفين، فلربّما ساعد ظهوره على الشاشة المفضلة لدى متطرفي العالم، على وقف الهجمات الإرهابية ضد بلاده التي شنتها الذئاب المنفردة.وهاجم غنيم الجزيرة، قائلًا إنها تساهم في نشر العري والفسق، وأن أموالهم حرام: "معرفش الجزيرة بتعمل ليه كده؟، ليه بتخلّي الستات تقوم بمهام يمكن أن يقوم بها الرجل، وتجيب مذيعات لابسة فوق الركبة، والناس تتفرج عليها، متهمًا القناة أنها تتعمد في المناظرات التي تجريها استضافة الطرف الأضعف من التيار الإسلامي، رافضًا تبرير استضافة ماكرون على القناة القطرية بأنها فضائية إخبارية:"اللى بيشتغل في القناة مسلمين ولازم يبقوا ملتزمون بدينهم ".