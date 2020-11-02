طريقة تحضير «الشكلمة» من المطبخ المغربي

مقادير الشكلمة:

طريقة الشكلمة:

الشكلمة من الحلويات العربية الأصيلة، وتتميز بسهولة التحضير التي لا تتعدى نصف الساعة، وتعتمد في تحضيرها على مكون واحد أساسي وهو جوز الهند.ويمكن تحضير الشكلمة بعدة إضافات وحشوات، كالشوكولاتة، المكسرات، الفواكه المجففة وغيرها من الإضافات المختلفة، حيث تحتوي الشكلمة على قيمة غذائية عالية، ولها عدة فوائد للجسم.. ونستعرض ريقة التحضير والمقادير من المطبخ المغربي.1 كوب جوز هند مبشور⅓ كوب سكر2 ملعقة كبيرة دقيق2 بياض بيض½ ملعقة صغيرة فانيلياسخني الفرن إلى 165 درجة مئوية، وامزجي السكر مع جوز الهند والدقيق.أضيفي بياض البيض والفانيليا، وقلّبي جيدًا بواسطة ملعقة خشبية.ضعي مقدار نصف ملعقة كبيرة من العجين في صينية فرن مفروشة بورق الزبدة.أدخلي الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.اتركي الشكلمة تهدأ لمدة دقيقتين ثم ارفعيها عن الصينية واتركيها لتبرد في صحن جانبي وقدميها.