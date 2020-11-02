رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:41 م
المطرب إبراهيم حمودة
المطرب إبراهيم حمودة
وائل توفيق
طباعة
كان إبراهيم حمودة هو المطرب الوحيد الذي يقف بطلًا أمام كوكب الشرق أم كلثوم في الفيلم الغنائي "عايدة" عام 1942، وعرض له أيضًا فيلمين في يوم واحد "الصبر طيب"، و"قصة الغرام" في 31 ديسمبر 1945.

لكن رغم الشهرة الكبيرة التي حققها إبراهيم حمودة، إلا أنه أصيب في حادث سيارة أحد الأصدقاء بعد خروجه من حفل عائلي على طريق كورنيش بـ"كليوباترا"، وأصيب بسكر في الفخذ وقصبة الساق اليمنى ونقل بعدها إلى مستشفى الحضرة.

وكتب وقتها حمدي عاشور محافظ الإسكندرية آنذاك خطابًا إلى الرئيس جمال عبدالناصر يطلب علاج إبراهيم حمودة على نفقة الدولة، ووافق الرئيس الراحل على علاجه ونقل إلى مستشفى الجمهورية بالقاهرة، وأشرف على علاجه الدكتور اللواء محمد عبدالله الذي اكتشف أن "حمودة" كان يعالج بالخطأ، حيث إن العلاج كان يحتاج لمسمار في الفخذ ولا يمكن علاج الخطأ بعد ذلك، وظل تحت العلاج لمدة عامين إلى أن شفيت الساق المصابة وأصبح أقصر من الساق الأولى، وأصيب بسبب هذا العلاج الخطأ بالشلل لمدة عشر سنوات.

وبعد تعرضه لهذه الأمور الصعبة، كتب إبراهيم حمودة إلى الرئيس السادات يطلب منه مساندته ماديًا، فأرسل له الرئيس الراحل خطابًا بداخله مبلغ خاص، كما قرر له معاش استثنائي بمبلغ مائة جنيه كل شهر، عاش عليه إلى أن وافته المنية في عام 1986.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة اثنين في انقلاب شاحنة بطريق «العوينات - الداخلة»

مصرع 3 بينهم «صحفي» في حادث سير بالمنيا

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة الفلسطيني: الوعود الزائفة ستفشل أمام إرادة شعبنا

«الثقافة العراقية» تكرم المؤرخ حسن الحكيم

الأربعاء.. الثقافة السورية تطلق مؤتمر «الأرشفة الإلكترونية للوثائق»

الأربعاء.. عمرو شطوري يناقش «الحب في زمن الاحتباس الحراري» بالنيل الثقافية