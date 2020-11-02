البابا تواضروس يزور كنيسة القديسة دميانة بابا دبلو بشبرا

يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأسبوع الجاري، كنيسة القديسة دميانة بابا دبلو بشبرا.وكشفت مصادر كنسية لـ"الدستور"، عن أن البابا تواضروس سيقوم بصلوات القداس الإلهي بالكنيسة وتدشينها، بحضور الأنبا أنجيلوس أسقف عام قطاع كنائس شبرا الشمالية.في السياق ذاته؛ قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأشرف محمد السيد رئيس حي الساحل، والمهندس حمادة رزق سكرتير عام الحى بشارع محمد عبدالمتعال، بجولة تفقدية لكنيسة القديسة دميانة لمتابعة استعدادات المنطقة لاستقبال البابا تواضروس.