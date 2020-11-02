وكيل «تعليم الإسكندرية»: قيم الوحدة الوطنية لا مثيل لها

شارك يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في احتفال كنيسة سانت كاترين بالمنشيّة بتَنصيب المطران كلاوديو لوراتي نائبًا رسوليًا للكنيسة اللاتينية.أكد الديب، خلال الاحتفالية، أن قيم الوحدة الوطنية المصرية لا مثيل لها وأن الشعب المصرى نسيج واحد لا يمكن أن يميّزه دين أو عِرق فكل أبناء الوطن جنبًا إلى جنب فى السراء والضراء في الحرب والسلم، متمنيًا التوفيق للمطران كلاوديو لوراتي فى المنصب.حضر الاحتفال اللواء رجب عبدالرّازق، نيابة عن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر، نائبة محافظ الإسكندرية والعميد حازم بدرالدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والأب إبرام أميل، وكيل البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والقمص أنطونيوس غطاس، الوكيل البطريركي، وأمين عام للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الدكتور إبراهيم الجمل، رئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العائلة وممثل الأزهر بمنطقة الإسكندرية وعبدالعاطى التمساح مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، نسيم جورج منسق عام المدارس الكنائسية وبحضور العديد من المطارنة والآباء الكهنة والرهبان الأجلاء، والراهبات من الرهبانيات المختلفة ولفيف من القيادات والشخصيات البارزة بالإسكندرية.