علي الهلباوي يشارك في حفل «كايرو ستيبس» بمهرجان الموسيقى العربية

شارك المطرب علي الهلباوي، في حفل فريق كايرو ستيبس الغنائي المقام حاليا على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التاسع والعشرون.وقدم الهلباوي خلال الحفل بغناء أحد أشعار ابن الفارض بعنوان "اربيسكان" تحت قيادة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.ويمتد مشوار كايرو ستيبس لأكثر من 20 عاما، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصري باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.ومن المقرر أن يُحيي الفقرة الثانية من الحفل المطرب علي الحجار بعدد من أغانيه التي يعشقها جمهوره وتميز بها على مدار تاريخه الفني، وذلك تحت قيادة المايسترو أحمد عاطف مع اوركسترا صوت مصر.