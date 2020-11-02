المالية تعلن تفاصيل العائد على أذون وسندات الخزانة

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات سندات وأذون الخزانة اليوم الإثنين، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما 13.49%، وأقل عائد 12.99%، ومتوسط العائد 13.46%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يومًا 13.73%، وأقل عائد 13.40%، ومتوسط العائد 13.70%.وسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.54%، وأقل عائد 14.37%، ومتوسط العائد 14.46%.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.