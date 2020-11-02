شريف دسوقي عن منشور كاملة أبوذكري: «أنا مش مغرور ولسه بقعد على الأرض»

علق الفنان شريف دسوقي على منشور المخرجة كاملة أبوذكري، والذي اتهمت فيه بعض أعضاء مسلسلها الأخير "بـ100 وش" بالغرور، ونفى تلك الصفة عن نفسه.وقال في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" مع سيد علي، إنه سعيد بمنشور الأستاذة كاملة أبوذكري، وأنه طالما أشارت إلى تلك القضية يجب علينا إعادة النظر.وأضاف: "أنا أبعد ما يكون وآخر من يتصف بصفة الغرور، فأنا حتى الآن ما زالت يجلس على الأرض وحتى الآن يناديني الجمهور بـ سبعبع".وطالب بضرورة أن يراجع الفنان نفسه وأنه من الجيل الذي كان يحضر للفنان عادل إمام من خلال لقاءاته المباشرة.