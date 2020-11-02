رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. عمرو شطوري يناقش «الحب في زمن الاحتباس الحراري» بالنيل الثقافية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:54 م
عمر شطوري
عمر شطوري
ايهاب مصطفى
طباعة
يستضيف الإعلامي خالد منصور، د. عمرو شطورى، أستاذ اللغة التشيكية وعميد المعهد العالي الدولي للغات والترجمة، حول ترجمته لرواية "الحب فى زمن الاحتباس الحرارى" للكاتب التشيكي جوزيف بانيك، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات والذي يذاع بعد غد الأربعاء في تمام الخامسة والثلث مساءً على شاشة النيل الثقافية.

عن دار العربي للنشر والتوزيع صدرت رواية بعنوان "الحب فى زمن الاحتباس الحرارى" للكاتب التشيكي جوزيف بانيك، وترجمة د. عمرو شطورى، والرواية فازت بجائزة "ماجنيسيا ليتيرا" في عام 2018 وهى من أرفع الجوائز الأدبية في التشيك. وهي الرواية الحادية عشرة التي تنشرها العربي للنشر من التشيك بعد أن سبق لها أن ترجمت 10 أعمال أخرى لأهم كتاب التشيك، من بينهم فاتسلاف هافل وباتريك أورشادنيك.

تبدأ الرواية عندما يلتقط عالم تشيكى صورة لفتاة ترتدى الچينز وسترة رياضية عند بوابة نصف مهدمة في "بنجالور" فى الهند فطلبت منه أن يحذفها فورًا. من هنا يأتي اللقاء الأول بينهما. كان قد وصل إلى الهند لحضور مؤتمر علمي حول تغير المناخ.

تتطور العلاقة، فيحكي كل منهما للآخر عن الحياة والمجتمع وواقع العلم والمرأة والتمييز والعنصرية في بلديهما. ليكتشفا أنهما على الرغم من التفاوت الظاهر بين مجتمعيهما، فإنهما يعانيان من الاضطهاد، فتجد أن نظرة المجتمع الهندي للعلماء أفضل بكثير من نظرة المجتمع التشيكي لهم. في حين تعاني العالمة الهندية فى الوقت نفسه من اضطهاد المجتمع للفتيات، ومع نهاية المؤتمر، كيف ستنتهي تلك العلاقة؟ وإلى أي مدى سيؤثر كلٌ منهما في الآخر؟.. رواية اجتماعية تصحح الكثير من المفاهيم المغلوطة بين الشرق والغرب، وتعري التناقضات الجوهرية بين ثقافة المجتمع والمظهر الحضارى للواقع المادى.

يذكر أن جوزيف بانيك وُلد عام 1966، وهو كاتب وعالم تشيكى في مجال علم الوراثة. درس في براغ، وعاش فى النرويج وأستراليا، وسافر حول العالم، وحضر العديد من المؤتمرات العلمية، وهو ما انعكس في روايته الأولى هذه "الحب في زمن الاحتباس الحرارى"، والتي نالت جائزة "ماجنيسيا ليتيرا" للأدب لعام 2018، وهو يعيش الآن في التشيك.

د. عمرو شطوري أستاذ اللغة التشيكية وعميد المعهد العالي الدولي للغات والترجمة، وصاحب الترجمات الأدبية المميزة، له إسهاماته المميزة في تعريف القارئ العربي بأدباء تشيكيين رائعين، ويمكننا أن نذكر منهم: ميلان كونديرا، وتريزا بوتشكوفا، ويوزف شفاروفسكي، وباتريك أورشادنيك، وميلوش أوربان، وياخيم توبول، وماريك شينديلكا، وجوزيف بانيك.

ومن ترجماته المميزة: روايات "حُفظت القضية" للكاتب التشيكي "باتريك أورشادنيك" 2017، "جرائم براج" للكاتب التشيكي "ميلوش أوربان" 2018، “معسكرات الشيطان للكاتب التشيكي "ياخيم توبول" 2018، "احذري يا آنا" للكاتب التشيكي “ماريك شينديلكا" 2019، "الحب في زمن الاحتباس الحراري" للكاتب "جوزيف بانيك" 2020.

موضوعات متعلقة

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا

كاملة أبوذكرى: «مشتغلتش مع محمد رمضان.. والمغرور بوقّفه عند حده»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عمرو شطوري يناقش «الحب في زمن الاحتباس الحراري» بالنيل الثقافية

غدًا.. «نجوم المسرح الجامعي» يختتم نسخته الرابعة

نقابة التشكيليين تنعى الفنان سيد عطوة

مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)