الأربعاء.. عمرو شطوري يناقش «الحب في زمن الاحتباس الحراري» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، د. عمرو شطورى، أستاذ اللغة التشيكية وعميد المعهد العالي الدولي للغات والترجمة، حول ترجمته لرواية "الحب فى زمن الاحتباس الحرارى" للكاتب التشيكي جوزيف بانيك، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات والذي يذاع بعد غد الأربعاء في تمام الخامسة والثلث مساءً على شاشة النيل الثقافية.عن دار العربي للنشر والتوزيع صدرت رواية بعنوان "الحب فى زمن الاحتباس الحرارى" للكاتب التشيكي جوزيف بانيك، وترجمة د. عمرو شطورى، والرواية فازت بجائزة "ماجنيسيا ليتيرا" في عام 2018 وهى من أرفع الجوائز الأدبية في التشيك. وهي الرواية الحادية عشرة التي تنشرها العربي للنشر من التشيك بعد أن سبق لها أن ترجمت 10 أعمال أخرى لأهم كتاب التشيك، من بينهم فاتسلاف هافل وباتريك أورشادنيك.تبدأ الرواية عندما يلتقط عالم تشيكى صورة لفتاة ترتدى الچينز وسترة رياضية عند بوابة نصف مهدمة في "بنجالور" فى الهند فطلبت منه أن يحذفها فورًا. من هنا يأتي اللقاء الأول بينهما. كان قد وصل إلى الهند لحضور مؤتمر علمي حول تغير المناخ.تتطور العلاقة، فيحكي كل منهما للآخر عن الحياة والمجتمع وواقع العلم والمرأة والتمييز والعنصرية في بلديهما. ليكتشفا أنهما على الرغم من التفاوت الظاهر بين مجتمعيهما، فإنهما يعانيان من الاضطهاد، فتجد أن نظرة المجتمع الهندي للعلماء أفضل بكثير من نظرة المجتمع التشيكي لهم. في حين تعاني العالمة الهندية فى الوقت نفسه من اضطهاد المجتمع للفتيات، ومع نهاية المؤتمر، كيف ستنتهي تلك العلاقة؟ وإلى أي مدى سيؤثر كلٌ منهما في الآخر؟.. رواية اجتماعية تصحح الكثير من المفاهيم المغلوطة بين الشرق والغرب، وتعري التناقضات الجوهرية بين ثقافة المجتمع والمظهر الحضارى للواقع المادى.يذكر أن جوزيف بانيك وُلد عام 1966، وهو كاتب وعالم تشيكى في مجال علم الوراثة. درس في براغ، وعاش فى النرويج وأستراليا، وسافر حول العالم، وحضر العديد من المؤتمرات العلمية، وهو ما انعكس في روايته الأولى هذه "الحب في زمن الاحتباس الحرارى"، والتي نالت جائزة "ماجنيسيا ليتيرا" للأدب لعام 2018، وهو يعيش الآن في التشيك.د. عمرو شطوري أستاذ اللغة التشيكية وعميد المعهد العالي الدولي للغات والترجمة، وصاحب الترجمات الأدبية المميزة، له إسهاماته المميزة في تعريف القارئ العربي بأدباء تشيكيين رائعين، ويمكننا أن نذكر منهم: ميلان كونديرا، وتريزا بوتشكوفا، ويوزف شفاروفسكي، وباتريك أورشادنيك، وميلوش أوربان، وياخيم توبول، وماريك شينديلكا، وجوزيف بانيك.ومن ترجماته المميزة: روايات "حُفظت القضية" للكاتب التشيكي "باتريك أورشادنيك" 2017، "جرائم براج" للكاتب التشيكي "ميلوش أوربان" 2018، “معسكرات الشيطان للكاتب التشيكي "ياخيم توبول" 2018، "احذري يا آنا" للكاتب التشيكي “ماريك شينديلكا" 2019، "الحب في زمن الاحتباس الحراري" للكاتب "جوزيف بانيك" 2020.