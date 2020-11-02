إيدك معانا.. «الدستور» تحاور ممثلى 5 مبادرات لخدمة المجتمع

«عربية الحواديت» تتجول فى القرى لمحو الأمية وتوزيع الكتب على الأطفال

«معًا لنحيا فى بيئة أفضل» توفر سلعًا غذائية للأسر من بيع القمامة

«فينكس» تدرب الجيل الجديد على تقديم الخدمات الإعلامية وتنظيم المؤتمرات

«راقودة» تساعد على فتح مشروعات خاصة فى الحرف التراثية

«القلم» تُحيى الفن الإسلامى باكتشاف مواهب الخط العربى والزخرفة

عبر برنامج «إيدك معانا»، دعمت وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة الماضية، عددًا كبيرًا من المبادرات الشبابية، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم وتمكين الشباب، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم وبدء مشروعاتهم الخاصة والمجتمعية.وتنوعت مجالات هذه المبادرات، التى استفادت من برنامج وزارة الشباب والرياضة، لتشمل محو الأمية والتثقيف، والاستفادة من القمامة، وتعليم الحرف التراثية، والخدمات الإعلامية، وفنون الخط العربى والزخرفة.«الدستور» تلتقى فى السطور التالية عددًا من شباب تلك المبادرات، للحديث عن تفاصيل مبادرة كل منهم، وطبيعة الدعم الذى تلقوه من قِبل مسئولى «الشباب والرياضة».تعتمد فكرة مبادرة «عربية الحواديت» على التجول بسيارات فى القرى والنجوع والمناطق الحدودية، وإقامة ورش لمحو الأمية والحكى والقراءة والرسم هناك، بجانب توزيع الكتب مجانًا على الأطفال، وذلك بهدف سد الفجوة الثقافية بين العاصمة والأقاليم.وأشاد هيثم السيد، ممثل «عربية الحواديت»، بدور وزارة الشباب والرياضة فى دعم المبادرة، عن طريق برنامج «إيدك معانا»، موضحًا أن الوزارة نظمت دورات تدريبية لتخريج مدربين قادرين على العمل فى المجالات المختلفة التى تتضمنها المبادرة، وقدمت دعمًا ماديًا للمساعدة فى وصولها إلى الصعيد، وتحديدًا محافظة الأقصر.وكشف عن أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، أخبره بأن القيادة السياسية تتابع تحركات الشباب على الأرض، من خلال المبادرات المختلفة التى ينفذونها فى العديد من المجالات، ومن بينها «عربية الحواديت».وأشار إلى أن أفضل لحظة فى حياته كانت تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولى المبادرة، فضلًا عن منحهم درع ملتقى الأعمال التطوعية فى الكويت.تهدف مبادرة «معًا لنحيا فى بيئة أفضل» لحل مشكلة القمامة فى القرى، من خلال منظومة لفصل المخلفات العضوية عن الصلبة، وبيعها والاستفادة من عوائدها فى شراء سلع غذائية للأسر المستفيدة.وقال محسن عبدالصمد، ممثل المبادرة، إن ذلك يتم من خلال توفير صندوقين داخل كل منزل فى القرية المستهدفة، وتخصيص أحدهما للمخلفات العضوية «بقايا الأكل»، والثانى للمخلفات الصلبة، ثم تسليم محتوياتهما إلى أحد موظفى المبادرة.وأضاف: «يتم بعد ذلك تجميع القمامة فى أرض مخصصة بكل قرية، ثم فصلها وبيع كل نوع منها، مثل الورق أو البلاستيك أو المعادن، لشركات إعادة التدوير، والاستفادة من عوائدها المالية فى شراء سلع غذائية للأسر التى تتعاون مع المبادرة»، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المتعاونة وصل إلى ٥٠٠ أسرة.وعن طبيعة الدعم الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة للمبادرة، بَين أن مسئوليها يساعدونه على استخراج التصاريح اللازمة، ويتواصلون مع جميع الجهات المعنية لتيسير عمل المبادرة.«تدريب الشباب على تقديم خدمات الإنتاج الإعلامى، مثل تنظيم المؤتمرات والمنتديات وغيرهما من الفعاليات المشابهة».. بهذه العبارة بدأ أحمد حسام معروف حديثه عن فكرة مبادرته «فينكس»، التى أُطلقت فى ٨ مارس الماضى بالتزامن مع «اليوم العالمى للمرأة».وأضاف «معروف»: «نساعد المهتمين بدراسة الإعلام فى الوصول إلى الشركات ورجال الأعمال المتحمسين لاكتشاف وتحقيق أحلام الشباب الموهوبين فى ذلك المجال، ونقدم خدمات الفيديو والمونتاج والتصوير الفوتوغرافى وتصميم الجرافيكس والصوت، إلى جانب التسويق الرقمى والطباعة الرقمية والتدريب والاستشارات الإعلامية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات».وأشار إلى أن الشباب المشاركين فى المبادرة تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٠ سنة، واصفًا إياهم بأنهم «مبدعون ويستطيعون الاستفادة من خبرات المدربين وتقديم أفكار مبتكرة».وكشف عن حلمه بتحويل المبادرة إلى شركة رائدة لها علامة تجارية وطنية ودولية، يعمل فيها كل مبدع يحب العمل الإعلامى، مُشيدًا فى الوقت ذاته بدعم وزارة الشباب والرياضة وتوفيرها كل الاحتياجات اللازمة لتدريب الشباب.كشفت روضة عبدالهادى عن تفاصيل مبادرتها لتعليم الشباب صناعة الحرف التراثية المصرية، ومساعدتهم على بيع منتجاتهم بعد بدء مشروعاتهم الخاصة، وذلك بدعم من وزارة «الشباب والرياضة»، التى توفر الخامات والأدوات اللازمة، وتمنح مكافآت للمدربين تشجيعًا لهم.وقالت «روضة»، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «راقودة»، مدير مبادرة نموذج محاكاة التراث العالمى، إنها تشعر بسعادة بالغة حينما يستطيع الشباب بدء مشروعاتهم الخاصة، أو تنضم مجموعة جديدة من الشباب إلى المبادرة، مختتمة: «نعلمهم ويعلموننا، وأشعر بأننا أسرة يزداد عدد أفرادها كل يوم، ومعها يزداد الشغف والنجاح».تمثل مبادرة «القلم» مشروعًا مجتمعيًا مستقلًا لنشر وإحياء فن الخط العربى والزخرفة الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة فى المجتمع المصرى، وفق محمد ناصر وهدان، ممثل المبادرة.وقال «وهدان» إن المبادرة تسعى من خلال برامجها المختلفة إلى اكتشاف الموهوبين فى الخط العربى والزخرفة، وتعليم الشباب هذه الحرفة المهمة، وتنظيم المعارض الفنية والحرفية، وعقد الندوات التثقيفية، وتوفير الأدوات والخامات، والتسويق والترويج للأعمال الفنية و«رقمنتها»، وتوثيق الصناعات الإبداعية المرتبطة بالفن الإسلامى.وأشار إلى دعم «الشباب والرياضة» «مهرجان درب اللبانة الشتوى للنشء واليافعين»، فى مطلع العام الجارى، وهو برنامج تدريبى وتعليمى وترفيهى قدّمه فنانون صاعدون متخصصون فى الفن الإسلامى، مثل الخط العربى والزخرفة الإسلامية النباتية والهندسية وتطبيقاتها المتنوعة على الخامات المختلفة، من خريجى مدرسة «القلم»، وذلك فى «بيت السنارى» و«سبيل قايتباى» و«بيت حسن فتحى»، وبلغ عدد المستفيدين منه ١٢٠ مشاركًا.