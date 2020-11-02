مطران أسوان يُسيم رهبانًا جددًا بدير الأنبا باخوميوس

قام الأنبا هدرا مطران كرسي أسوان وتوابعها، بإتمام صلوات طقس الرهبنة لاثنين من الإخوة الموجودين بدير القديس العظيم الأنبا باخوميوس أب الشركة الرهبانية بجبل إدفو، وهما الراهب كيرلس الباخومي والراهب سدراك الباخومي.وشارك مع نيافته الصلوات الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بحضور عدد محدود مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الحضور.وبادرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باتخاذ عدة إجراءات احترازية مُشددة، تجنبًا لانتشار موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، العمل بالإجراءات الاحترازية الجديدة، وذلك وفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي منها أن لا تزيد نسبة الحضور في صلوات القداسات على 25% من الحضور، بحيث يكون فرد واحد على كل دكة، وذلك مع تطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية، كما ينطبق ذلك على صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكل مستوياتها وأشكالها.