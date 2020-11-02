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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة اثنين في انقلاب شاحنة بطريق «العوينات - الداخلة»

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:26 م
انقلاب شاحنة
انقلاب شاحنة
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أصيب شخصان، مساء الإثنين، إثر إنقلاب شاحنة محملة بالأسمدة بطريق شرق العوينات - الداخلة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام.

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بانقلاب شاحنة محملة بالأسمدة بالعوينات كانت في طريقها إلى مركز الداخلة بالكيلو 290 وإصابة شخصين كانا يستقلان الشاحنة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

أكد شهود عيان أن الوحدة المحلية بشرق العوينات أرسلت على الفور لودر لرفع أثار الحادث الذي أغلق الطريق لأكثر من ساعتين، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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