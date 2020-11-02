غدًا.. «صحة أسوان» تطلق قافلة توعوية بإدارة إدفو

تطلق إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، قافلة خدمية توعويّة بإدارة إدفو غرب الصحية بمناطق (الرمادي بحري - القنان - العوضلاب)، وذلك خلال الفترة من 3 حتي 5 نوفمبر الجاري.يتم تنفيذ أعمال القافلة بواسطة العيادات المتنقلة والوحدات الثابتة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل، بالإضافة لكشف الأطفال.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة، لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة، وتحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبدالمنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة.