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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسناء سيف الدين تشارك فى بطولة مسلسل هى (صور)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:44 م
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
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تشارك الفنانة حسناء سيف الدين في بطولة مسلسل "هي" مع المخرج محمد الكبير النقى، حيث بدأت تصوير مشاهدها في العمل قبل أسبوعين وتجسد في المسلسل شخصية سنية عراوي فتاة بسيطة تسكن في منطقة شعبية تعمل في مصنع ملابس طموحاتها أكبر من مستواها الاجتماعي والثقافي والمادي ولكنها تصمم على تحقيق أهدافها مهما كان الثمن مستخدمة مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهذا يسبب لها الكثير من المشاكل
وفي تصريحات صحفية قالت حسناء سيف الدين أنها صورت الأسبوع الأول في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، والأسبوع الثانى داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى أنها أحبت شخصية "سنية" لأنها صعبة وملونة ومركبة، كما أنها بعيدة تماماً عن شخصيتها الحقيقية.
مسلسل "هى" من نوعية أعمال الـ60 حلقة ومقرر عرضه فى ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه

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