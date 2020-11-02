فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لمصابي كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الإثنين، تسجيل 52518 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية منذ انتشار المرض، مقابل 46290 أمس الأحد.وتشير هذه الحصيلة إلى أن إجراءات العزل العام الجديدة التي طُبّقت في البلاد اعتبارا من يوم الجمعة لم يظهر أثرها بعد، إذ ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات جراء المرض بما يزيد على 1000 حالة أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 25143.وبلغ إجمالي عدد الإصابات في فرنسا حتى الآن مليونا و466433.