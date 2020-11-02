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محافظات

استقرار حالة الطقس بمدن ومراكز الوادي الجديد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:51 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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شهدت محافظة الوادي الجديد، الاثنين، استقرار حالة الطقس صباح اليوم بجميع المراكز بعد ساعات من انتهاء موجة الطقس السيء التي ضربت بعض محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوي وتفعيل غرفة العمليات والطوارئ بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، إضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية لمواقع الأكثر عرضة للسيول، تحسبًا لسقوط أمطار.

أضاف الزملوط، تفعيل غرفة عمليات رئيسية بكل مركز تربط غرف عمليات الوحدات المحلية القروية لمتابعة حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وانتهاء تنبؤات الأرصاد الجوية.

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