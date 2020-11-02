الليلة.. علي الحجار يُطرب جمهور الموسيقى العربية بـ18 أغنية

يُحيي المطرب علي الحجار في تمام العاشرة مساء اليوم حفلا غنائيًا على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل 18 أغنية من أجمل أغنيات مشواره الغنائي وهم: "على قد ما حبينا، يا طالع الشجرة، اعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، وقبل ما تواعد، وعم آدم، لمّا الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، مفيناش من الخوف، وتجيش تعيش، اللي شاري، مسألة مبدأ 2، عارفه، انت المدد، زي الهوى، جفنه علّم الغزل، وبوابة الحلواني".وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أمس، فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.