القس فليمون زارع يشارك في سلسلة عظات «رسائل سماوية»

شارك القس فليمون زارع راعي كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط، في سلسلة عظات "رسائل سماوية"، عبر تقنية البث المباشر.وتواصل إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث حلقات أسبوعية من سلسلة عظات "رسائل سماوية"، وذلك بهدف دعم أقباط الإيبارشية روحيًا.وبادرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، باتخاذ عدة إجراءات احترازية مُشددة، تجنبًا لانتشار موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، العمل بالإجراءت الاحترازية الجديدة، وذلك وفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي منها أن لا تزيد نسبة الحضور في صلوات القداسات عن 25% من الحضور، بحيث يكون فرد واحد على كل دكة، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، كما ينطبق ذلك على صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.