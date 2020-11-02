وزير الخارجية: مصر ملتزمة بالحل السلمي لقضية سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تجري باستمرار مفاوضات حول النيل على مدار العقد الأخير ودائمًا تظهر التزامها بالحل السلمي لقضية سد النهضة بناء على مبادئ القانون الدولي.وأضاف شكري في حوار لوكالة "تاس" الروسية، أن مصر أظهرت التزامها بالحل السياسي مرة أخرى عندما بدأت عملية التفاوض الجديدة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.وتابع: "للأسف بعد مفاوضات طويلة في واشنطن، خرج شركاؤنا الإثيوبيون من المفاوضات ولم يوقعوا على الاتفاقية، أعتقد أن أى شخص سينظر إلى الوثيقة سيرى أن مصر أظهرت المرونة والاستعداد للتسوية والإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق".وقال وزير الخارجية إن الجانب الإثيوبي عليه الوفاء بجميع التزاماته.