السعودية تبحث استعدادات المرحلة الثالثة لموسم العمرة

بحث الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديسي، الإثنين، استعدادات المرحلة الثالثة من موسم العمرة ومناقشة الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال هذه المرحلة والخدمات التي ستقدم للمعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السديسي أكد خلال اجتماعه اليوم مع مدراء التفويج والمدراء المعنيين بالعمرة ضرورة رفع وتيرة العمل مع تكثيف الإجراءات الاحترازية وتهيئة المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والأوبئة.