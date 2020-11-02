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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: أوروبا تواجه «وضعا صعبا جدا» في السيطرة على كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:02 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين: إن الحكومات الأوروبية تواجه "وضعا صعبا جدا" في السيطرة على أعداد حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد-19 في وقت يزيد فيه ضجر المواطنين من إعادة فرض القيود على الحياة اليومية.

وقال في مؤتمر صحفي دوري في جنيف: "من الواضح أن الناس محبطون، ولهم كل الحق في ذلك، وهم متعبون".

وأضاف: "لكن الحكومات، خاصة في أوروبا، تواجه وضعا صعبا جدا، نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفيروس، وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة، خياراتها (الحكومات) محدودة".

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