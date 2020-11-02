الصحة العالمية: أوروبا تواجه «وضعا صعبا جدا» في السيطرة على كورونا
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:02 م
وكالاتطباعة
قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين: إن الحكومات الأوروبية تواجه "وضعا صعبا جدا" في السيطرة على أعداد حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد-19 في وقت يزيد فيه ضجر المواطنين من إعادة فرض القيود على الحياة اليومية.
وقال في مؤتمر صحفي دوري في جنيف: "من الواضح أن الناس محبطون، ولهم كل الحق في ذلك، وهم متعبون".
وأضاف: "لكن الحكومات، خاصة في أوروبا، تواجه وضعا صعبا جدا، نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفيروس، وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة، خياراتها (الحكومات) محدودة".
وقال في مؤتمر صحفي دوري في جنيف: "من الواضح أن الناس محبطون، ولهم كل الحق في ذلك، وهم متعبون".
وأضاف: "لكن الحكومات، خاصة في أوروبا، تواجه وضعا صعبا جدا، نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفيروس، وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة، خياراتها (الحكومات) محدودة".