محمد رجب يكثف ساعات تصوير «ضربة معلم» استعدادًا لعرضه

يواصل الفنان محمد رجب، تصوير مشاهد مسلسل "ضربة معلم" بقيادة المخرج إسماعيل فاروق، والذي يخوض به المنافسة الشتوية المقبلة، عبر شاشة قناة cbc.وكثف المخرج إسماعيل فاروق تصوير المشاهد بشكل يومي، والتي تصل إلى أكثر من 16 ساعة يوميًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويسعى "إسماعيل" وكل فريق العمل لإنهاء أكبر قدر ممكن من حلقات المسلسل استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تصويره.مسلسل "ضربة معلم" بطولة محمد نجاتي، ورياض الخولي، وحسن منصور، والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة، وعدد كبير من النجوم، وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، من إخراج إسماعيل فاروق.