320 إصابة جديدة بكورونا في لوكسمبورج

أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورج اليوم الإثنين، عن تسجيل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 19901 حالة.وقالت الوزارة، في بيان، إنها لم تسجل حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليستقر بذلك العدد الإجمالي للوفيات في لوكسمبورج عند 160 حالة.