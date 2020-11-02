رئيس الوزراء الجورجي يعلن إصابته بكورونا
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:36 م
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الجورجي، جيورجي جاخاريا، اليوم الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب- في بيان- أن رئيس الوزراء يشعر بأن حالته جيدة وأنه يواصل في تلقى العلاج منزليًا.
وكان جاخاريا أعلن، في وقت سابق، أنه قرر الدخول عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا عزمه مواصلة العمل بهذا الوضع.
وكانت السلطات الجورجية أعلنت- في وقت سابق اليوم- أن حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد بلغت 42 ألفًا و579 حالة، بينها 342 حالة وفاة.
وذكر المكتب- في بيان- أن رئيس الوزراء يشعر بأن حالته جيدة وأنه يواصل في تلقى العلاج منزليًا.
وكان جاخاريا أعلن، في وقت سابق، أنه قرر الدخول عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا عزمه مواصلة العمل بهذا الوضع.
وكانت السلطات الجورجية أعلنت- في وقت سابق اليوم- أن حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد بلغت 42 ألفًا و579 حالة، بينها 342 حالة وفاة.