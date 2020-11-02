رئيس الوزراء الجورجي يعلن إصابته بكورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الجورجي، جيورجي جاخاريا، اليوم الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.وذكر المكتب- في بيان- أن رئيس الوزراء يشعر بأن حالته جيدة وأنه يواصل في تلقى العلاج منزليًا.وكان جاخاريا أعلن، في وقت سابق، أنه قرر الدخول عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا عزمه مواصلة العمل بهذا الوضع.وكانت السلطات الجورجية أعلنت- في وقت سابق اليوم- أن حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد بلغت 42 ألفًا و579 حالة، بينها 342 حالة وفاة.