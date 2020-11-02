8306 إصابات جديدة بكورونا في هولندا

أعلنت هولندا اليوم الإثنين عن تسجيل 8306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 36818 حالة.وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، في بيان، أن حالات الوفيات الجديدة بلغت في الفترة نفسها 29 حالة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 7463 وفاة.