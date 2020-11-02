رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1323 هزة ارتدادية تضرب تركيا منذ زلزال إزمير

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:41 م
زلزال إزمير
زلزال إزمير
وكالات
طباعة
قالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) اليوم الإثنين إن غرب البلاد تعرض لـ1323 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب مدينة (إزمير) الجمعة الماضي وأسفر عن قتل 92 شخصا.

وأوضحت "أفاد" في تقرير بأن زلزال إزمير الذي وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر استمر أكثر من 15 ثانية في حين أن الهزات اللاحقة تراوحت ما بين درجة واحدة و5.1 درجة.

وأوضح أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع بعد الظهر بلغ 92 قتيلا في حين تم انتشال 106 أشخاص من تحت الأنقاض مع استمرار جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين.

وبين أن 994 شخصا أصيبوا بالزلزال خرج 847 منهم من المستشفيات بينما يخضع 147 آخرين للعلاج.

وتعد تركيا من بين أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم حيث ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر مدينة "ألازيج" شرق تركيا في يناير الماضي وأسفر عن قتل 41 شخصا وإصابة 1607 آخرين.

موضوعات متعلقة

إعدام قاتل الطفل الإيطالي بالدقهلية

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
المزيد

الثقافة

غدًا.. «نجوم المسرح الجامعي» يختتم نسخته الرابعة

نقابة التشكيليين تنعى الفنان سيد عطوة

مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«فى الحداثة والتنوير» جديد كمال عبداللطيف فى «المتوسط»