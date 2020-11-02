1323 هزة ارتدادية تضرب تركيا منذ زلزال إزمير

قالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) اليوم الإثنين إن غرب البلاد تعرض لـ1323 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب مدينة (إزمير) الجمعة الماضي وأسفر عن قتل 92 شخصا.وأوضحت "أفاد" في تقرير بأن زلزال إزمير الذي وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر استمر أكثر من 15 ثانية في حين أن الهزات اللاحقة تراوحت ما بين درجة واحدة و5.1 درجة.وأوضح أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع بعد الظهر بلغ 92 قتيلا في حين تم انتشال 106 أشخاص من تحت الأنقاض مع استمرار جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين.وبين أن 994 شخصا أصيبوا بالزلزال خرج 847 منهم من المستشفيات بينما يخضع 147 آخرين للعلاج.وتعد تركيا من بين أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم حيث ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر مدينة "ألازيج" شرق تركيا في يناير الماضي وأسفر عن قتل 41 شخصا وإصابة 1607 آخرين.