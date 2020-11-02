مزارعو ألمانيا يطالبون بتنسيق مكافحة حمى الخنازير الأفريقية

طالبت الرابطة الألمانية للمزارعين بتنسيق جهود مكافحة حمى الخنازير الأفريقية، بسبب ظهورها في ولاية سكسونيا بعد أن كانت قد ظهرت في ولاية براندنبورج المجاورة.قال بيرنهارد كروسكن، الأمين العام للرابطة، الاثنين: "نحن بحاجة إلى تنسيق مركزي لمكافحة هذا الوباء في براندنبورج وسكسونيا"، مضيفة: "يجب الآن بناء سياج ثابت بأسرع ما يمكن حول مناطق التفشّي الجديدة".وطالب مانفريد أوليمان الرئيس التنفيذي لرابطة المزارعين في ولاية سكسونيا، بتحرك موحد على مستوى الولاية من أجل تجنب "أن تفعل كل دائرة ما تريد"، وقال إن الرابطة على اتصال وثيق حاليا مع ولاية براندنبورج والسلطات والرابطة الاتحادية للمزارعين.يشار إلى أنه بعد ظهور العديد من حالات حمى الخنازير الأفريقية في براندنبورج، ظهرت حالة مؤكدة للوباء غير الخطير على الإنسان في خنزير بري في سكسونيا مطلع الأسبوع.ولم تتأثر الخنازير المنزلية حتى الآن بهذا المرض، وقد واجه المزارعون الألمان صعوبات شديدة بسبب وقف استيراد لحوم الخنازير الألمانية في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.