غدًا.. «الأعلى للإعلام» يبحث سبل التعاون مع نقابة أطباء الأسنان

يعقد المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدا الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، وذلك للاتفاق على المعايير والأكواد الخاصة بتنظيم عملهم مع الإعلام وبحث سبل التعاون في مجال التعامل مع الأخبار الخاصة بهم.يعقد الاجتماع في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمبنى ماسبيرو فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.