نمو نشاط قطاع التصنيع في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الإثنين، نمو نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 3ر59 نقطة مقابل 4ر55 نقطة خلال سبتمبر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.وقال تيموثي فيور رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات إن "قطاع التصنيع يؤدي بصورة جيدة للشهر الثالث على التوالي بفضل نمو الطلب والاستهلاك ومدخلات الإنتاج".وأضاف أنه "في حين أن معاناة قطاعات صناعية معينة من المشكلات سوف تستمر على المدى القريب، فإن مجتمع التصنيع بشكل عام يواصل تجاوز التوقعات".جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع الأكبر من التوقعات بفضل ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 9ر67 نقطة مقابل 2ر60 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 63 نقطة مقابل 61 نقطة خلال الفترة نفسها.كما ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 2ر53 نقطة مقابل 6ر49 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى نمو الوظائف في القطاع.وأشار تقرير معهد إدارة الإمدادات إلى ارتفاع مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي إلى 5ر65 نقطة مقابل 8ر62 نقطة خلال الشهر السابق.ومن المقرر أن يصدر معهد إدارة الإمدادات يوم الأربعاء المقبل تقريره الشهري عن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة.