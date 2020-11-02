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عالم

كيف يصوت الأمريكيون بالخارج في الانتخابات؟

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:49 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
محمد عمر
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ساعات ويصوت الناخبون الأمريكيون في الانتخابات الرئاسية لحسم المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط توقعات بتأثير كبير للمصوتين عبر البريد في أكبر إقبال تاريخي شهدته الولايات المتحدة.

وفي بيان إحصاء سابق اليوم لمشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، قال إن أكثر من 94 مليونا ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بحلول اليوم الاثنين، قبل يوم من موعد التصويت الرسمي الذي سيكون غدا الثلاثاء.

وأوضح الإحصاء أن الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 94 مليونا و6161، منهم 34 مليونا و45137 حضروا شخصيا إلى مراكز الاقتراع، و59 مليونا و961024 صوتوا عبر نظام البريد وذلك باختيار المرشح وإرسال اختيارهم عبر البريد إلى الهيئة القائمة على الانتخابات، لذا لا تقيم مراكز اقتراع في سفارات الولايات المتحدة بالخارج كما تفعل بعض الدول.

وينص النظام الأمريكي على حق الناخبين غير القادرين أو غير الراغبين في التصويت في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات على أن يدلوا بأصواتهم عن طريق الاقتراع الغيابي، وذلك بإرسال بطاقات الاقتراع الغيابي عبر خدمة البريد.

وتسمح الكثير من الولايات الأمريكية التصويت بالبريد بدون وجود عذر، فيما تسمح ولايات أخرى بالتصويت عبر البريد لكن مع تقديم عذر، مثل العجز أو السفر، كذلك تسمح بعض الولايات، مثل كاليفورنيا للمواطنين بالتقدم للحصول على وضع للناخبين الغائبين بشكل دائم، مما يجعل الناخب يتلقى بشكل تلقائي الاقتراع الغيابي في كل الانتخابات.

ويسمح النظام الانتخابي الأمريكي للمواطنين في الخارج منذ عام 1986 بالتسجيل والتصويت الغيابي في انتخابات المكاتب الفيدرالية، وذلك عبر قانون التصويب الغيابي للمواطنين والأجانب في الخارج الذي أقره الكونجرس.

لهذا يصوت الأمريكيون في الخارج عبر بطاقات الاقتراع الغيابي، حيث يرسلون بطاقاتهم لخدمات التوصيل الخاصة أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

وبشكل عام سواء تم التصويت عبر البريد أو بشكل مباشر في مراكز الاقتراع لا يختار الناخب الأمريكي مرشحه مباشرة، بل يصوت للمجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا ويصوت هو بدوره على أحد المرشحين المتنافسين، ويحتاج المرشح 270 صوتًا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي لإعلانه رئيسًا للولايات المتحدة، وتعلن النتيجة رسميا بعد 3 أسابيع من عقد الانتخابات.

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