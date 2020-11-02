قيس سعيد: حوار تونس للفرقاء الليبيين فرصة للوصول إلى تسوية سياسية

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه بلاده، الأسبوع المقبل، بـ"فرصة حقيقية" لليبيين للوصول إلى تسوية سياسية.وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد، بحث اليوم بقصر قرطاج، مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، تحضيرات الحوار الليبي الذي ستحتضنه تونس الأسبوع المقبل.وشدد رئيس الدولة على أن هذا الملتقى سيكون فرصة حقيقية للإخوة الليبيين للاتفاق على تسوية سياسية، ودعا المجموعة الدولية إلى مساندة هذا المسار".وانطلقت الاجتماعات التمهيدية لمنتدى الحوار السياسي الليبي-الليبي، يوم أكتوبر الماضي، عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر يوم 9 نوفمبر في العاصمة التونسية.وذكرت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، في بيان لها، أن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر.وأوضحت أنها وجهت الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة من ليبيًا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.وأشارت إلى أن هذا الحوار سيحدد موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف إطلاق النار.وأكدت أن "ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن".