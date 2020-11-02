تضع 100 بيضة.. 10 معلومات عن السلحفاة الخضراء التى تم إنقاذها اليوم

نجحت وزارة البيئة من خلال إدارة محمية أشتوم الجميل في إعادة إطلاق سلحفاة بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ البحر المتوسط، بعد قيام أحد المحال التجارية بمدينة دمياط الجديدة بعرض سلحفاة بحرية للبيع بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.تستعرض "الدستور" أبرز ما يميز السلحفاة البحرية الخضراء.- السلحفاة الخضراء أحد أنواع السلاحف التي تعيش في مياه البحار.- تبيض الأنثى في المتوسط حوالي 100 بيضة وتدفن بيضها في الرمال.- تظهر أثناء وجودها على الشاطئ وكأنها تبكي أو كأن عينيها تدمعان.- تتخلص من الملح الزائد في جسمها عن طريق طرحه على شكل دموع خارج العين.- لديها منقار متوسط، رقبة قصيرة، مكيفة جيدا للسباحة.- كبار السلاحف الخضراء تنمو إلى 1.5 متر (5 أقدام) لفترة طويلة.- تصل إلى 315 كيلوجراما، ومتوسط وزن الأفراد البالغة حوالى 200 كيلوجرام.- السطح الظهري للسلحفاة رأس لديها زوج واحد من جداول الفص الجبهي.- ليس لديها إلا مخلب واحد تشق به طريقها وتدافع به عن نفسها.- تتميز بخطوط فوق رأسها جميلة وكثيرة.