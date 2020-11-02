رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ببني سويف

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:59 م
انطلاق حملة تنظيم
انطلاق حملة تنظيم الأسرة
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل صحة بني سويف، الاثنين، انطلاق حملة تنظيم الأسرة تحت شعار «حقك تنظمي» بمركز ببا؛ بهدف تقديم الخدمات الصحية والتوعية لتَنظيم الأسرة بالمجان، ضمن المبادرة الإعلامية «أيامنا أحلى» التي يتم تنفيذها تحت رعاية هالة زايد، وزيرة الصحة وإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

وقال يوسف، في تصريحات اليوم، إنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات والعمل على نشر الوعي برسائل صحة الأم والطفل وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأوضح وكيل صحة بني سويف أنه تم استخدام 266 وسيلة تنظيم الأسرة خلال يومي الحملة، وتم عمل 200 كشف أطفال، و170 كشف نسا، وتم تركيب 26 كبسولة إمبلانون وتم تنفيذ ندوات توعية للسيدات المنتفعات من خلال فريق تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بببا.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

مجسم ذيل حوت عملاق يحمى قطارا من كارثة فى هولندا

بكتيريا الأمعاء تحمى من الإشعاع

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«فى الحداثة والتنوير» جديد كمال عبداللطيف فى «المتوسط»

الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية

افتتاح معرض «ورد» للفنانة التشكيلية وفاء ياديس (صور)