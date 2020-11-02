انطلاق حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ببني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل صحة بني سويف، الاثنين، انطلاق حملة تنظيم الأسرة تحت شعار «حقك تنظمي» بمركز ببا؛ بهدف تقديم الخدمات الصحية والتوعية لتَنظيم الأسرة بالمجان، ضمن المبادرة الإعلامية «أيامنا أحلى» التي يتم تنفيذها تحت رعاية هالة زايد، وزيرة الصحة وإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة.وقال يوسف، في تصريحات اليوم، إنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات والعمل على نشر الوعي برسائل صحة الأم والطفل وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.وأوضح وكيل صحة بني سويف أنه تم استخدام 266 وسيلة تنظيم الأسرة خلال يومي الحملة، وتم عمل 200 كشف أطفال، و170 كشف نسا، وتم تركيب 26 كبسولة إمبلانون وتم تنفيذ ندوات توعية للسيدات المنتفعات من خلال فريق تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بببا.