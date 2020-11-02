2302 إصابة و76 وفاة بكورونا فى تركيا

أعلن وزير الصحة التركية، اليوم، عن تسجيل 76 حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد ضحايا الجائحة إلى 10.402 حالة وفاة.ونقلت وكالات تركيا للأنباء أنه تم أيضا تسجيل 2.302 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 379.775 حالة.وأضاف أن 1.521 مريض تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 327.007 مصاب.