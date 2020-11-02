رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:50 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
وكالات
طباعة
توقع دب يدعى "بويان"، وهو ذكر بني اللون موجود في حديقة حيوانات في سيبيريا، فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جوزيف بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب.

وتفحص الدب بويان بعناية بطيختين رسم على كل واحدة منهما وجه المرشحين للرئاسة الأمريكية، في حديقة حيوان روييف روشى في مدينة كراسنويارسك السيبيرية، وفق ما ذكرت رويترز.

وبعد لحظات من التردد، اختار الدب بايدن، وغرز أسنانه بشغف في البطيخة التي تحمل صورته، وبدأ يلتهم اللب الأحمر الذي في داخلها وهو ينظر إلى من حوله بالحديقة.

في المقابل، اختار النمر بارتيك، المرشح الجمهوري ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية. واستغرق النمر البنغالي الأبيض اللون بعض الوقت تلاعب خلاله بصورة بايدن قبل أن يختار البطيخة التي تحمل صورة ترامب في نهاية المطاف.

قال أندريه جوربان، مدير حديقة الحيوانات في روييف روشى، إن مواقف ترامب كانت أكثر ثقة في أعين "سكان الحديقة"، في إشارة إلى الحيوانات، التي تنبأت في 2016 بفوز ترامب بالرئاسة.

وقال: "خلال السباق الانتخابي السابق لترامب، كل حيواناتنا توقعت الأمر بشكل صحيح"، مشيرًا إلى أن ترامب "لم يعلق ولم يقل شكرًا، ومع ذلك لم نكن غاضبين".

وفي عام 2016 تنبأ بويان بفوز ترامب على منافسته في الانتخابات الرئاسية آنذاك الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويدلي الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدًا الثلاثاء، من أجل اختيار رئيس للبلاد، في انتخابات تحتدم فيها المنافسة بين بايدن وترامب.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية لصالح برنامج «سكن لكل المصريين»

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
المزيد

الثقافة

غدًا.. «نجوم المسرح الجامعي» يختتم نسخته الرابعة

نقابة التشكيليين تنعى الفنان سيد عطوة

مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«فى الحداثة والتنوير» جديد كمال عبداللطيف فى «المتوسط»