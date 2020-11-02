18950 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) إلى 46.853 حالة، بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البريطاني، في بيان صحفي، إنها أحصت 18.950 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و53 ألف حالة.وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن السبت الماضي، عن عزمه تطبيق حجر عام لمدة شهر على عموم إنجلترا بداية من يوم الخميس المقبل بهدف وقف انتشار الفيروس.وقال جونسون في مؤتمر صحفي إنه سيستثنى من الإغلاق المدارس والجامعات والوظائف التي لا يمكن تأديتها من البيوت، إضافة إلى المحلات التي توفر الخدمات والمواد الأساسية.