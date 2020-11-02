رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس العلمي الفرنسي: موجة كورونا الثانية قد لا تكون الأخيرة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:13 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن المجلس العلمي الفرنسي، أن الموجة الثانية من وباء كورونا التي تعيشها أوروبا حاليًا، قد لا تكون الأخيرة.
وأشار المجلس المعني بتقديم النصح للحكومة الفرنسية بشأن الوباء إلى أن أوروبا قد تشهد موجات متتالية قبل نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع المقبل، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وأوضح المجلس في أحدث تقرير اليوم أن الأمر يتعلق بتطورات الفيروس والبيئة المحيطة به والإجراءات المتخذة للتعامل معه، مؤكدًا أنه من الصعب التنبؤ بطول الموجة الثانية للجائحة.

في الوقت نفسه، يرى خبراء الصحة في بلجيكا الذين لا يخفون توجسهم من موجات متلاحقة أنه "لن نخرج من الأزمة الصحية قبل أشهر"، وفق تقديرهم.

وتبدو المفوضية الأوروبية اكثر تفاؤلًا إذ تتعهد بتوفير لقاحات مع حلول الربيع المقبل، ما يشكل برأي مسئوليها "بداية النهاية" بالنسبة للوباء.

موضوعات متعلقة

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

بعد ضبط «طفل المرور».. المعاملات الجنائية للأطفال في القانون

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

مجسم ذيل حوت عملاق يحمى قطارا من كارثة فى هولندا

بكتيريا الأمعاء تحمى من الإشعاع

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«فى الحداثة والتنوير» جديد كمال عبداللطيف فى «المتوسط»

الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية

افتتاح معرض «ورد» للفنانة التشكيلية وفاء ياديس (صور)