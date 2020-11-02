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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إلا رسول الله.. «الإسكندرية الأزهرية» تحتفل بالمولد النبوي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:22 م
احتففال بمناسبة المولد
احتففال بمناسبة المولد النبوي
هبه عويضه
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نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، الاثنين، احتفالًا بمناسبة المولد النبوي بالمكتبة المركزية بسموحة في إطار يوم في حب النبي، برعاية وحضور الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي، علاء العريان الوكيل الثقافي، الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ والدعوة بالإسكندرية، عصام فوزي مدير التعليم الثانوي، عصام المرعشلي مدير التعليم الابتدائي.

بدأ الحفل بتلاوة لآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة أحمد هاشم أكد فيها أن الكون كله أضاء بمولد النبي (ص)، وجاءت بعثته رحمة للعالمين، مشددًا على الرفض القاطع للإساءة للنبي وأنها تعتبر من الإرهاب لأنها تمس عقيدة أكثر من مليار ونصف مسلم.

وأكد الدكتور إبراهيم الجمل أن أفضل رد على الإساءة للنبي هو التمسك بسنته، واتباع منهجه، والاقتداء به، ثم فقرات للطلاب من المدح، والأناشيد، والشعر في محبة الرسول الكريم.

كما أقامت معاهد الإسكندرية بالإدارات الخمسة التعليمية احتفالات بمولد النبي (ص) وصمم الطلاب بعض اللافتات واللوحات التي تعبر عن حب الرسول، تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد أشرف موجه عام التربية الرياضية، والقائم بعمل مدير إدارة رعاية الطلاب، وفاء أبو زيد موجه عام التربية الاجتماعية.

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