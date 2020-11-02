رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: لا اتجاه لفرض الإغلاق والأمر يتوقف على انتشار كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:12 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
أ ش أ
طباعة
قال وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبدالرحيم، إنه تم رصد زيادة في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في السودان خلال اليومين الماضيين، موضحا أنه لا يوجد حاليا أي اتجاه لفرض إغلاق تام أو تقييد للحركة، وأن هذا الأمر يتوقف على مدى انتشار الوباء وقدرة المجتمع على التعامل معه.

وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي، وبمشاركة كل القطاعات المختلفة، حيث تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الصحية بالبلاد.

وقال وزير الصحة المكلف - في تصريح صحفي: إن الاجتماع تناول المشكلات الصحية في السودان، والمتمثلة في الملاريا والحميات والنقص في الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تواجهها البلاد، لافتا إلى أن الاجتماع تناول أيضا الموجة الثانية من فيروس كورونا، بالنظر إلى الزيادات في عدد الحالات في بعض الدول لاسيما في أوروبا.

وأوضح: أن المحدد الرئيسي لانتشار الفيروس هو طريقة التعامل المجتمعي مع الجائحة، داعياَ إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

وأضاف أن وزارة الصحة ستعمل على توفير عدد كبير من الكمامات سواء في المؤسسات الصحية أو غيرها، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصحية ورفع الوعي وسط المواطنين لمجابهة جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

كواليس استبعاد محمود كهربا من معسكر المنتخب الوطنى

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية لصالح برنامج «سكن لكل المصريين»

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

مجسم ذيل حوت عملاق يحمى قطارا من كارثة فى هولندا

بكتيريا الأمعاء تحمى من الإشعاع

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«فى الحداثة والتنوير» جديد كمال عبداللطيف فى «المتوسط»

الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية

افتتاح معرض «ورد» للفنانة التشكيلية وفاء ياديس (صور)