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منوعات

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:16 م
زلزال تركيا
زلزال تركيا
وكالات
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انتشل عمال الإنقاذ، الإثنين، طفلتين على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في محافظة إزمير، بعد قرابة ثلاثة أيام من زلزال قوي وقع في بحر إيجة، وأودى بحياة 91 شخصًا في تركيا وشخصين آخرين على جزيرة يونانية.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية الحكومية أن طفلةً تبلغ ثلاثة أعوام تُدعى إليف برينسك كانت تحت الأنقاض، وأُنقذت بعد 65 ساعة من حصول الهزّة الأرضية ونُقلت إلى المستشفى.

وبثّت وسائل الإعلام التركية مشاهد للطفلة ملفوفة ببطانية أثناء إخراجها وسط تصفيق مجموعة من المسعفين.

والطفلة هي من بين 106 أشخاص أخرجوا على قيد الحياة من تحت ركام المباني المدمّرة أو المتضررة جراء زلزال ضرب، الجمعة، محافظة إزمير في غرب تركيا وكذلك جزيرة ساموس اليونانية.

وقال معمر جيليك المسعف الذي عثر على الطفلة لوكالة فرانس برس إنه ظن في البداية أنها توفيت.

وروى: "ظننا أنها متوفاة طلبت كفنا وبطانية لكن بعدما قطعت الحديد أردت إزالة الغبار الذي يغطيها فمدت يدها والتقطت إبهامي فجأة"، قائلا إنه بكى فرحا مع زملائه.

وقبل بضع ساعات، سحب رجال الإنقاذ فتاة أخرى حيّة هي إيديل سيرين، وتبلغ 14 عامًا، من تحت أنقاض مبنى آخر، وفق هيئة إدارة الكوارث.

لكن فرحة العائلة لم تكتمل إذ إنه تم العثور على جثة شقيقة إيديل، وتُدعى إيبيك، تحت الركام، على ما ذكرت صحيفة "حرييت".

وأودى الزلزال بحياة ما لا يقلّ عن 91 شخصًا في تركيا، وفق آخر حصيلة نُشرت، الإثنين، وقضى شخصان على جزيرة ساموس اليونانية.

وأُصيب نحو ألف شخص بجروح في تركيا، بينهم أكثر من مئتين لا يزالون في المستشفى، وحسب السلطات التركية، نصبت 1864 خيمة في منطقة إزمير تؤوي حتى اليوم نحو خمسة آلاف شخص دُمّرت منازلهم أو تضررت.

وأفاد صحفيون في وكالة فرانس برس في المكان بأن عناصر الإنقاذ يواصلون عمليات البحث، الإثنين، بين الأنقاض على أمل العثور على ناجين آخرين.

ويطلب العناصر من وقت إلى آخر من الناس لزوم الصمت حتى يتمكنوا من سماع أدنى نداء مساعدة من تحت الأنقاض، وطلب بعضهم بواسطة مكبرات الصوت من ناجين قد يكونون عالقين تحت الركام أن يحاولوا الصراخ للتمكن من تحديد مواقعهم.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات تسعة مقاولين في إطار تحقيق مرتبط بالزلزال حول عمليات تشييد أبنية في إزمير لا تراعي المعايير المقاومة للهزات المعمول بها في تركيا، على ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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