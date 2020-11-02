رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات لـ4 نوفمبر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:01 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
عادل عبد العال
طباعة
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 4 نوفمبر لتعذر وصول المتهم من محبسه.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، عن أن المتهم أحمد بسام زكي طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها "ملك.ع"، التي لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار "سكنها" مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة "جنة.أ"، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

وقيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها "ملك.ع" كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني "إنستجرام" مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة "آلاء.م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق "واتسآب" مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها، والتي التقطها خلسة دون رضاها، وذلك إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه.

ورصد أمر الإحالة قيام المتهم بتهديد المجني عليها "جنة. أ" كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها ومُراسلتها عبر تطبيق "واتسآب" مهددًا إياها بفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها، إن لم تساعده في التعرف على صديقاتها، وهو نفس التهديد لضحيته "نفين. م".

وأشار أمر الإحالة إلى تعمد المتهم مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أرسل رسائل لها على حسابها الإلكتروني "إنستجرام" تتضمن تعليقات جنسية باعتزامه نشر صور شخصية لها في أوضاع مخلة إذا لم تعاود علاقتها الجنسية معه، وكذا بأن راسلها عبر تطبيق "واتسآب" بأنها إذا لم تساعده في التعرف على صديقاتها سيفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها.

وقيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للطِفلة المجني عليها "آلاء.م" بأن التقط صورة لها دون رضاها، وذلك أثناء تقبيلها في مكان خاص "سطح عقار سكنها"، وقيام المتهم باستخدام حساب إلكتروني على تطبيق إنستجرام على شبكة المعلومات الدولية يهدف منه لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم كان بحوزته حشيش بغرض التعاطي، وثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص نواتج تعاطي الحشيش للمتهم تبين إيجابية العينة.

كانت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات لجلسة 7 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

بعد ضبط «طفل المرور».. المعاملات الجنائية للأطفال في القانون

السيسى يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية لصالح برنامج «سكن لكل المصريين»

فيديوهات التنمر.. التحقيق مع «طفل المرور» و4 من أصدقائه

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

مجسم ذيل حوت عملاق يحمى قطارا من كارثة فى هولندا

بكتيريا الأمعاء تحمى من الإشعاع

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

مناقشة «ترجمة أدب الحرب وصناعة السلام» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«فى الحداثة والتنوير» جديد كمال عبداللطيف فى «المتوسط»

الأربعاء.. محمد مستجاب يناقش «قمر تعابثه الحور العين» بالنيل الثقافية

افتتاح معرض «ورد» للفنانة التشكيلية وفاء ياديس (صور)